Армянский монастырь Ахпат не пострадал в результате пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника агентства по охране памятников истории и культуры Армен Аброян.
"Пожар был за пределами территории считающегося памятником монастырского комплекса. Следовательно, ни одно строение в результате пожара не повреждено", – сказал Аброян.
Отмечается, что 8 июня на территории Ахпата загорелось одноэтажное здание. По данным ведомства, сгорела часть жилого помещения площадью 675 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Основанный в X веке монастырский комплекс Ахпат расположен в Лорийской области на севере Армении. Он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.
В Армении произошел пожар на территории объекта ЮНЕСКО
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