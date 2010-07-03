Фото: Фотохроника ТАСС/Мартин Шахбазян

Армянский монастырь Ахпат не пострадал в результате пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника агентства по охране памятников истории и культуры Армен Аброян.

"Пожар был за пределами территории считающегося памятником монастырского комплекса. Следовательно, ни одно строение в результате пожара не повреждено", – сказал Аброян.

Отмечается, что 8 июня на территории Ахпата загорелось одноэтажное здание. По данным ведомства, сгорела часть жилого помещения площадью 675 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Основанный в X веке монастырский комплекс Ахпат расположен в Лорийской области на севере Армении. Он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.

