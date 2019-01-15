Подозреваемый сознался в поджоге в Киево-Печерской лавре

В поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры подозревают 24-летнего наркомана, не имеющего определенного места жительства. По словам наместника монастыря митрополита Павла, мужчина сознался в содеянном, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

После задержания молодой человек был под действием наркотиков и не мог ничего говорить. "Когда он пришел в чувство, он сказал, что это он сделал. Он взял солярку или бензин и зажег", – сказал Павел.

Вечером 14 января огонь охватил одно из отдельно стоящих зданий заповедника на территории Киево-Печерской лавры. Площадь возгорания, в результате которого никто не пострадал, составила 400 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение перекрытия между первым и вторым этажами.

Полностью потушить пламя удалось в 21:07 по московскому времени. Полиция завела уголовное дело. Предварительной причиной пожара является поджог.