В Киево-Печерской Лавре загорелось двухэтажное здание

На территории вблизи Киево-Печерской Лавры произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С огнем пытаются справиться 40 спасателей, говорится на сайте Госслужбы Украины по ЧС. Имеется угроза обрушения перекрытий между вторым этажом и крышей дома.

Архиепископ Украинской православной церкви Климент Вечеря заявил, что огонь возник в одном из зданий заповедника, монастырь не пострадал. "Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии. Здания монастыря не пострадали ", – цитирует РИА Новости представителя церкви.

Предварительно установлено, что пожар начался в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу.