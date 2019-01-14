Пожар в Киево-Печерской лавре локализовали

Пожарные локализовали возгорание на территории Киево-Печерской лавры, охватившее 400 квадратных метров. По данным украинской госслужбы по ЧС, никто не погиб и не пострадал.

Локализацию пожара, вспыхнувшего в двухэтажном здании, объявили в 19:12 по местному времени (20:12 по Москве).

14 января на территории лавры загорелось одно из отдельно стоящих зданий заповедника. По словам архиепископа Украинской православной церкви Климента Вечери, монастырь не пострадал.