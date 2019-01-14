Пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры ликвидировали

Представители Госслужбы Украины по ЧС заявили о полной ликвидации пожара на территории заповедника у Киево-Печерской лавры. Жертв и пострадавших нет.

О полном устранении огня сообщили в 20:07 по местному времени. К ликвидации были привлечены 46 человек и 12 единиц техники. Площадь возгорания – 400 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением.

В загоревшемся здании велись работы по реконструкции. По предварительным данным, это здание – недействующая лаборатория инфекционной больницы. По словам архиепископа Украинской православной церкви Климента Вечери, монастырь не пострадал.