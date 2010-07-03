Фрагмент Саввино-Сторожевского монастыря отреставрируют

Здание хозяйственной постройки Саввино-Сторожевского монастыря на Пятницкой улице выставлено на аукцион. Победитель торгов займется реставрацией постройки. Об этом сообщил департамент по конкурентной политике, передает ТАСС.
"Техническое задание закупки предусматривает воссоздание исторических планировок, фасадов, мансардной крыши, будет установлена архитектурная подсветка. По условиям контракта, запланированы работы по благоустройству прилегающей территории – здесь появятся цветники и скульптуры. Начальная максимальная цена закупки составляет 93,6 миллиона рублей. Заявки для участия принимаются до 19 марта", – сказал глава департамента Геннадий Дегтев.
Постройка представляет из себя нежилое одноэтажное здание с полуподвалом. Площадь – 506 квадратных метров. До сих пор частично сохранилась композиция здания, но художественное оформление фасадов утрачено.
Здание является частью комплекса городской усадьбы купца Гжельцова. Его построили в начале XIX века для хозяйственных нужд. В 1872 году усадьбу приобрел Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь.
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