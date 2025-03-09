ABC: низовые пожары вспыхнули в штате Нью-Йорк в США

Фото: depositphotos/digidream

Низовые пожары начались на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, передает телеканал ABC.

В связи с возгораниями перекрывают дороги, сообщают журналисты. Кроме того, в городе Саутгемптон, который находится в округе Саффолк, объявлена чрезвычайная ситуация.

Сославшись на главу исполнительной власти Саффолка Эда Ромэйна, телеканал уточнил, что первый пожар начался в субботу, 8 марта, около 13:00 по местному времени, то есть 22:00 по московскому. На протяжении дня в округе были зафиксированы еще три крупных возгорания.

Как отметил Ромэйн, в процессе тушения огня один пожарный получил ожог лица второй степени. Его госпитализировали.

В январе пожары охватили американский штат Калифорния. Число погибших в результате возгораний достигло по меньшей мере 27. Как отмечал бывший президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

23 января в Лос-Анджелесе начал распространяться новый лесной пожар. Возгорание вспыхнуло в районе Кастаик и распространилось на 9,4 тысячи акров (38 квадратных километров).

Комментируя эту ситуацию, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указывал, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.