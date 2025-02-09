ТАСС: одна из пострадавших при обстреле центра Макеевки умерла в больнице

09 февраля, 16:38Происшествия
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."
В больнице умерла одна из пострадавших при обстреле центра Макеевки в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших.
Вооруженные силы Украины атаковали центр города 8 февраля. Обломки сбитой ракеты повредили 15 автомобилей и многоквартирные дома. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел преступным актом терроризма и осудила действия украинских войск.
Позже в поврежденные дома дали свет и тепло. Также специалисты отремонтировали газовую трубу.
ВС РФ освободили Дзержинск в ДНР