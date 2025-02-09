ТАСС: одна из пострадавших при обстреле центра Макеевки умерла в больнице

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

В больнице умерла одна из пострадавших при обстреле центра Макеевки в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших.

Вооруженные силы Украины атаковали центр города 8 февраля. Обломки сбитой ракеты повредили 15 автомобилей и многоквартирные дома. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел преступным актом терроризма и осудила действия украинских войск.

Позже в поврежденные дома дали свет и тепло. Также специалисты отремонтировали газовую трубу.

