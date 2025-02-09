Мирошник: расследование в Русском Поречном Курской области затруднено из-за обстрелов

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Ведение следственных действий на территории селе Русское Поречное Курской области осложняется в связи с продолжающимися обстрелами, рассказал в беседе с РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Официальные данные по Русскому Поречному – это 22 человека, которые были найдены в подвалах и в нескольких домах. Есть еще данные, как минимум, по одному человеку, которого застрелил еще один украинский боевик", – рассказал он.

Таким образом представитель МИД ответил на вопрос о последних данных по погибшим мирным жителям села.

Он также обратил внимание, что расстояние между населенным пунктом и линией боевого соприкосновения очень небольшое. В связи с этим данная территория подвергается постоянным обстрелам, что мешает вести полноценные, спокойные следственные действия, добавил Мирошник.

Ранее суд заключил под стражу солдата ВСУ Евгения Фабрисенко. Правоохранители считают, что он вместе с другими военнослужащими убил 14 жителей села Русское Поречное, а затем изнасиловал 8 женщин. После этого украинские боевики убили их и спрятали трупы.

Позже суд арестовал второго солдата ВСУ Владимира Парафило, которого тоже подозревают в убийстве мирных жителей в Русском Поречном. По предварительной версии, Парафило 20 декабря 2024 года выстрелил в спину мужчины в гражданской одежде. От полученного ранения последний скончался на месте.

