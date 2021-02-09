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Происшествия

01:38

Суд арестовал двух росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане

происшествия суды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в здании отдела полиции.

"Суд постановил избрать в отношении Курбанова Салмана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", – сказала ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Такая же мера была избрана в отношении Сулеймана Курбанова. В СК по региону сообщили, что обоим сотрудникам предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц").

По версии следствия, вечером 6 февраля они "из-за ранее возникших неприязненных отношений" в одном из кабинетов здания отдела полиции расстреляли 34-летнего Капланова. В результате мужчина скончался на месте.

Толпа окружила отдел полиции в Махачкале после убийства экс-главы села

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