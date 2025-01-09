Генконсульство России в курсе ситуации с пропавшей в Стамбуле россиянкой

Фото: vk.com/Лаура Писаренко

Генконсульство РФ в Стамбуле заявило в беседе с РИА Новости, что находится в курсе ситуации, связанной с пропажей россиянки Лауры Писаренко в турецком городе, и поддерживает связь с ее родными.

Дипломаты заявили, что 30 декабря 2024 года девушка приехала в консульство вместе с двумя своими знакомыми для того, чтобы получить свидетельства на въезд в Россию из-за потери документов, удостоверяющих ее личность. Однако еще до встречи с сотрудником консульского учреждения Писаренко стала проявлять немотивированную агрессию по отношению к охране и полиции, которые дежурили у здания, поэтому она была задержана.

"В связи с отсутствием у генерального консульства сведений о текущем местонахождении Писаренко в турецкие компетентные органы был направлен соответствующий запрос", – уточнили в консульстве.

Кроме того, дипломаты выразили готовность оформить девушке и ее семье необходимые документы, в том числе свидетельство на въезд в Россию, при соблюдении ими требований, прописанных в законе.

О пропаже 23-летней девушки сообщил ряд телеграм-каналов. Россиянка прилетела из Нальчика в Турцию, чтобы отпраздновать свой день рождения, однако 30 декабря она пропала. Последний раз ее видели у генконсульства, куда Писаренко обращалась из-за потерянного паспорта. В результате, по сообщениям СМИ, девушку нашли спустя 10 дней. При этом она не смогла рассказать, как пропала, поскольку ничего не помнит. Россиянка также жаловалась на провалы в памяти. На данный момент Писаренко находится в плохом состоянии.

Ранее в посольство России в Анкаре обратилась дочь россиянки Маргариты Караджа и попросила помощи в розыске своей матери, которая 8 октября ушла из дома в неизвестном направлении. Женщину искали волонтеры и турецкая полиция по заявлению мужа, являющегося гражданином Турции.

В результате тело пропавшей нашли в районе Пирахмет/Алтынорду. Позже российское посольство подтвердило эту информацию.

