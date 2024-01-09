Подачу отопления возобновили в 22 домах, школе и детсаду в Дмитрове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подачу отопления и горячего водоснабжения возобновили в 22 многоквартирных домах, школе и детском саду в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас ведутся работы еще в одном доме и на теплотрассе. Без отопления пока остаются восемь домов. Поночевный пообещал, что работы завершатся в кратчайшие сроки. По его словам, он держит ситуацию на личном контроле.

"Приношу жителям свои извинения за доставленные неудобства. О ходе работ буду оповещать", – заключил глава округа.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе Подмосковья отключили воду и отопление из-за утечки на теплосети. Утечка произошла в микрорайоне Космонавтов. Специалисты быстро обнаружили ее, но предполагается, что есть еще одна.

Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячей воды. Когда вторую утечку найдут, участок трассы будет отсечен и котельную запустят.

Введенный утром режим ЧС локального характера позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Оперативно был запущен резервный котел, опрессован второй.

