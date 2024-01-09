В Дмитровском городском округе отключили воду и отопление из-за утечки на теплосети

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Дмитровском городском округе Подмосковья отключили воду и отопление из-за утечки на теплосети, сообщил глава округа Илья Поночевный в своем телеграм-канале.

По его словам, утечка произошла в микрорайоне Космонавтов. Специалисты быстро обнаружили ее, но предполагается, что есть еще одна.

Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячей воды. Работает аварийная бригада. Кроме того, к поиску утечки подключены управляющие компании. Когда утечку найдут, участок трассы будет отсечен и котельную запустят.

Ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск в Подольске, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар 5 января. Это повлекло за собой утечку в нескольких местах.

Введенный утром режим ЧС локального характера позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Оперативно был запущен резервный котел, опрессован второй.

