Число жертв землетрясений в Японии выросло до 180

Фото: AP/Japanese Ministry of Defense

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как минимум еще 120 человек числятся пропавшими – экстренные службы не могут связаться с ними, чтобы подтвердить их местоположение. Спустя неделю после землетрясения масштабы разрушений до сих пор полностью неизвестны из-за разрушения дорог и коммуникаций.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Согласно данным сейсмологов, афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

В результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.