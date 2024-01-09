Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в районе острова Талауд в Индонезии. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Эпицентром землетрясения стала точка в 179 километрах к юго-западу от филиппинского города Генерал-Сантос, где проживают около 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 70 километров.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Число жертв землетрясений в Японии достигло 161 человека.