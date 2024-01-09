Взрыв произошел в отеле в техасском городе Форт-Уэрт

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Одиннадцать человек пострадали при взрыве в отеле в техасском городе Форт-Уэрте. Об этом со ссылкой на представителя местной пожарной службы сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что взрыв произошел в отеле Sandman Signature.

"Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы", – сообщили в пожарной службе.

Там также добавили, что в качестве возможной причины взрыва в отеле рассматривают утечку газа, однако пока не готовы подтвердить данную версию причины происшествия.

Ранее жители острова Рузвельт-Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов. При этом прибывшие на место спасатели не обнаружили ничего подозрительного.

Геологическая служба США впоследствии сообщила, что зафиксировала землетрясение близ острова Рузвельт-Айленд в Нью-Йорке, которое совпадало со временем, когда местные жители пожаловались на звуки взрывов и тряску.