Двух девушек и фельдшера госпитализировали из-за отравления угарным газом в Саратове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи в Саратове начали проверку по факту госпитализации из-за отравления угарным газом двух девушек и прибывшей к ним на вызов фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В медицинское учреждение были госпитализированы две совершеннолетние местные жительницы с подозрением на отравление окисью углерода, а также сотрудница скорой медицинской помощи", – говорится в сообщение.

Инцидент произошел 8 января. Пострадавших доставили в больницу из квартиры на 1-м Молодежном проезде. Уточняется, что место происшествия посетил следователь. После осмотра оборудования предварительно была выявлена утечка газа при включенной вытяжке в ванной.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом в Минеральных Водах. Пострадавших госпитализировали.

До этого трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Ершовском районе Саратовской области. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим потребовалась кислородная поддержка.

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