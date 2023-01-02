Шесть человек отравились угарным газом в Ставропольском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило об отравлении шести человек угарным газом. По информации ведомства, пострадавшие в настоящее время находятся в больнице.

Уточняется, что инцидент случился 2 января в Минеральных Водах.

"Произошло отравление угарным газом, пострадали шесть человек, из них четыре ребенка. Они поступили в Минераловодскую районную больницу", – рассказали в МЧС.

Ранее трое детей и двое взрослых госпитализировали в результате отравления угарным газом в Ершовском районе Саратовской области.

По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, в медучреждение поступили семилетняя девочка, девятилетний мальчик и 16-летняя девушка. Также были госпитализированы две женщины 40 и 68 лет. Пострадавшие были оставлены под наблюдение на кислородной поддержке.

СК РФ организовал проверку про факту происшествия.

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