Пять человек отравились угарным газом в Саратовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое детей и двое взрослых госпитализировали в результате отравления угарным газом в Ершовском районе Саратовской области. Информацией об этом поделился министр здравоохранения региона Олег Костин.

"В 21:50 (в 20:50 по московскому времени. – Прим. ред.) в Ершовском районе, поселок Тулайково, улица Центральная, дом 10, квартира 1. <...> Пострадали пять человек, из них трое детей. Все доставлены в Ершовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке", – сообщил он в своем телеграм-канале.

По словам руководителя ведомства, в медучреждение поступили семилетняя девочка, девятилетний мальчик и 16-летняя девушка. Также были госпитализированы две женщины 40 и 68 лет. СК РФ начал проверку про факту происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек отравились угарным газом в Калуге. Всех пострадавших эвакуировали для оказания медицинской помощи.

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