03:15Происшествия
Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Калуге – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в Калуге. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации издания, инцидент произошел накануне. Всех пострадавших эвакуировали для оказания медицинской помощи.
Отмечается, что в настоящее время выясняются причины произошедшего. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе трое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кабардино-Балкарии. ЧП произошло в сельском поселении Кенже недалеко от Нальчика. Пострадавших доставили в больницу.
До этого шесть человек, включая четверых детей, отравились угарным газом в Ингушетии. Причиной ЧП стала неисправность вытяжной системы навесного газового котла.
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