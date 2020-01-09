Траур по погибшим в крушении Boeing 737 объявлен на Украине

Фото: EPA/TASS/RUHOLLAH VAHDATI

Траур по погибшим в катастрофе Boeing 737, потерпевшем крушение в Тегеране, был объявлен на Украине. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский, пишет пресс-служба главы государства в Facebook.

"Владимир Зеленский объявил 9 января день траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране", – информирует пресс-служба.

Уточняется, что в этот день все государственные флаги будут приспущены. Кроме того, в стране планируется отмена всех развлекательных мероприятий.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 по московскому времени. Спустя 2 минуты лайнер перестал передавать данные с борта. Самолет потерпел крушение вблизи аэропорта.

По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание двигателя. В результате произошедшего все находящиеся на борту люди погибли – 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Согласно информации МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщается о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

В связи с произошедшим российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана.