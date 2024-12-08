Бастрыкин рассказал об офицерах, похитивших 240 млн рублей на фейковых ранениях

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Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военных и похитили более 240 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Соучастники привлекаются к уголовной ответственности", – цитирует его РИА Новости.

Между тем прокуратура России за пять лет добилась изъятия у коррупционеров имущества на общую сумму более 760 миллиардов рублей. Всего сотрудниками прокуратуры было предъявлено свыше 400 исков, в доход государства было взыскано более 11 тысяч объектов имущества коррупционеров.

Железнодорожный районный суд Красноярска ранее арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

Кроме того, бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн признал свою вину по делу о взяточничестве.

