Вахтовики отравились неизвестной жидкостью в Иркутской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вахтовики в Иркутской области в ходе застолья распили неизвестную жидкость после того, как у них закончился алкоголь. В результате двое скончались, а трое лежат в больнице с признаками отравления, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, работники организации, расположенной на территории Жигаловского района, распивали алкогольные напитки вечером 5 декабря. Когда алкоголь закончился, они выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи изъяли пустые бутылки из-под алкоголя и полимерную полуторалитровую бутылку с неустановленным содержимым. Изъятое направили на экспертизу.

Пострадавших санавиацией доставили в больницу Иркутска, их допрашивают следователи. Прокуратура Иркутской области проверит соблюдение трудового законодательства, законов об охране здоровья и обороте алкогольной продукции.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволяет субъектам России запрещать на своих территориях розничную продажу слабоалкогольной продукции и пива в "наливайках".

Так называемые наливайки часто расположены в многоквартирных домах либо на прилегающей территории. В законодательстве не прописан запрет на продажу алкоголя при оказании услуг питания. Поэтому в таких точках торговля пивом и слабым алкоголем может идти круглосуточно.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Кроме того, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

Врач добавила, что алкоголь разрушает клетки головного мозга, что может вызвать психические реакции. Если перестать пить спиртное, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся, резюмировала она.

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