Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию

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Владимир Путин подписал закон о повышении акцизных ставок на некоторые виды алкогольной продукции и табак с мая 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, налог на литр вина повысится до 108 рублей. При этом в июле текущего года были приняты поправки о повышении акциза на вино до 36 рублей за литр.

Ранее в Минфине РФ заявили, что акциз могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский. До этого ведомство одобрило данную меру.

Предполагалось, что подобное нововведение позволит решить проблему теневого рынка спирта. По оценкам Минфина, исходя из доли медицинского спирта, использующего нецелевым образом, дополнительные поступления могут составить от 15 до 20 миллиардов рублей.

