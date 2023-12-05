ГД в первом чтении разрешила регионам запрещать "наливайки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволяет субъектам России запрещать на своих территориях розничную продажу слабоалкогольной продукции и пива в "наливайках". Соответствующая информация размещена в думской базе данных.



"Представить поправки к законопроекту в пятнадцатидневный срок со дня принятия постановления, 19 декабря", – уточняется на сайте.

Так называемые наливайки часто расположены в многоквартирных домах либо на прилегающей территории.

В законодательстве не прописан запрет на продажу алкоголя при оказании услуг питания. Поэтому в таких точках торговля пивом и слабым алкоголем может идти круглосуточно.

Соответствующий законопроект был внесен в ГД РФ 13 ноября. Также авторы инициативы предложили в целях недопущения массовых отравлений суррогатом законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством, ГОСТ и техническими регламентами.



До этого Минфин, Минпромторг, Минюст и Минэкономразвития РФ выступили против запрета продажи алкоголя в кафе и магазинах на первых этажах жилых домов по решению общего собрания собственников. По задумке депутатов такое ограничение могло быть введено при более чем 50% голосов жильцов дома.

Власти заметили в этом угрозу появления нового административного барьера для бизнесменов. Кроме того, люди могут злоупотреблять таким правом и сговариваться против добросовестных предпринимателей.

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