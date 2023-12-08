Задержан владелец шприца, о который укололся ребенок в машине каршеринга

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина, который употребил наркотик в автомобиле каршеринга, установлен и доставлен в правоохранительные органы. Им оказался уроженец Ставропольского края 1986 года рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что ранее его не раз судили за незаконный оборот наркотических средств. Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение его к ответственности.

В сообщении добавили, что продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Его контролирует прокуратура.

В августе несовершеннолетняя пассажирка одной из машин BelkaCar в Москве укололась о шприц, который был воткнут в сиденье авто. В полицию Крылатского обратились родители девочки. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, где сдали анализы.

Сам шприц отправили на экспертизу. Результаты анализов показали, что в нем находился наркотик.

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