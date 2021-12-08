Из шахты "Листвяжная" подняли тело еще одного погибшего

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области подняли тело еще одного человека.
Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости. Поиски еще одного шахтера продолжаются.
"Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека", – говорится в сообщении.
Накануне вечером горноспасатели подняли на поверхность тела еще 13 человек.
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.
"Специальный репортаж": "в шахте"