Из шахты "Листвяжная" подняли тело еще одного погибшего

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области подняли тело еще одного человека.

Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости. Поиски еще одного шахтера продолжаются.

"Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека", – говорится в сообщении.

Накануне вечером горноспасатели подняли на поверхность тела еще 13 человек.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.