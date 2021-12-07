Тела еще 13 погибших подняли из шахты "Листвяжная" в Кузбассе

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Горноспасатели подняли на поверхность тела еще 13 человек из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По информации министерства, продолжаются поиски еще двух шахтеров.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.

