Пожар в гостинице в Подмосковье локализовали

Фото: МЧС России

Крупный пожар в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья локализован на площади 1050 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" по ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако затем увеличилась. Тушение пожала осложнено конструктивными особенностями здания. Произошло частичное обрушение кровли мансарды.

По информации экстренных служб, в гостинице находилось 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Из здания были эвакуированы 29 человек. Еще один постоялец мог уехать самостоятельно, информация о нем уточняется.

Ранее частный двухэтажный дом с гаражом и другими пристройками сгорел на Каширском шоссе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.

