Площадь пожара в гостинице в Подмосковье выросла до 1000 квадратных метров

Фото: МЧС России

Площадь пожара в гостинице в Одинцовском районе Подмосковья увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково. Изначально его площадь составляла около 400 квадратных метров, однако затем возросла. Частично обрушилась кровля мансарды. Тушение осложняют конструктивные особенности здания. Сохраняется угроза распространения огня на другие строения.

На момент возгорания в гостинице находились 30 человек. Из здания были эвакуированы 29 человек. Еще один постоялец мог уехать самостоятельно, информация о нем уточняется.

В тушении задействовано 55 человек и 17 единиц техники.

Ранее частный двухэтажный дом с гаражом и другими пристройками сгорел на Каширском шоссе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.

