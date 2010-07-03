В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

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В Одинцовском районе Подмосковья загорелся гостиничный комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что пожар произошел в магазине на первом этаже гостиницы в деревне Ромашково. По предварительным данным, площадь пожара составляла около 400 квадратных метров, однако затем увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на мансарде. Существует угроза распространения огня на соседние строения.

Из гостиницы эвакуировали 19 человек, судьба еще одного неизвестна. Спасатели ведут его поиски. К тушению возгорания привлечены 25 человек и 7 единиц техники.

Ранее частный двухэтажный дом с гаражом и другими пристройками сгорел на Каширском шоссе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.

