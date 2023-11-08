Полиция начала проверку незаконного частного детского сада на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московская полиция проводит проверку по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

"В рамках проведения проверки по поступившему обращению сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД РФ Войковский по согласованию с надзорными органами был проведен осмотр указанного жилого помещения", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы обнаружили в квартире восемь несовершеннолетних. Они были с гражданами, которые не несли ответственность за их жизнь. Незаконный частный детский сад работал без документации.

С целью обеспечения безопасности полиция решила направить шестерых детей в территориальное подразделение для передачи родителям. Еще двоих передали законным представителям на месте.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей на дне рождения в кафе в Уфе. Специалисты Роспотребнадзора вместе с центром эпидемиологии выехали на объект для поиска возможного очага инфекции и определения его границ.

До этого в Перми госпитализировали участников фестиваля детских любительских цирковых коллективов. В больницу попали 20 человек. Медики оценили их состояние как стабильное.

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