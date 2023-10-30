Дети массово заразились кишечной инфекцией на дне рождения в кафе в Уфе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Массовое заражение детей кишечной инфекцией на дне рождения в кафе произошло в Уфе. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора по Башкирии.

Отмечается, что специалисты ведомства вместе с центром эпидемиологии выехали на объект для поиска возможного очага инфекции и определения его границ. Число заболевших и информация об их состоянии не сообщаются.

Ранее 11 человек отравились после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге, у них нашли кишечную инфекцию. В отношении заведения 20 октября был составлен протокол о временном запрете деятельности.

До этого Дорогомиловский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу кафе "Донер куры гриль" на Аминьевском шоссе после случая кишечной инфекции.

Почти у 40 человек выявили острую кишечную инфекцию в Красногорске