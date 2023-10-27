Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:51

Происшествия

Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 20

Фото: телеграм-канал SHOT

Еще один ребенок, участвовавший в фестивале детских любительских цирковых коллективов в Перми, госпитализирован с признаками отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

"По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей", – говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние всех пострадавших как стабильное.

Сначала в Перми госпитализировали 15 участников фестиваля. Как сообщил представитель организатора мероприятия, дети питались в гостинице "Профсоюзная". Там подавали завезенную еду от индивидуального предпринимателя.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг.

Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика