Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 20

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Еще один ребенок, участвовавший в фестивале детских любительских цирковых коллективов в Перми, госпитализирован с признаками отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

"По состоянию на утро 27 октября с диагностированным норовирусом госпитализированы 20 детей", – говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние всех пострадавших как стабильное.

Сначала в Перми госпитализировали 15 участников фестиваля. Как сообщил представитель организатора мероприятия, дети питались в гостинице "Профсоюзная". Там подавали завезенную еду от индивидуального предпринимателя.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг.



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