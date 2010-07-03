Суд в Австрии отпустил под залог в 25 тыс евро экс-чиновника Минкульта РФ Мазо

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Земельный суд Вены по уголовным делам не стал оставлять под стражей и освободил под залог в 25 тысяч евро экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо, сообщает "Интерфакс".

Одним из условий залога является запрет на выезд из Австрии на время суда, который рассмотрит вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию.

Бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Мазо задержали в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи.

Чиновник, предположительно, отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте особняк за 4 миллиона евро. В Испании уже арестованы бывшая супруга Мазо и его сын.

Российскими правоохранительными органами он объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.