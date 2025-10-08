СК: финансовый конфликт – основная версия причины убийства архитектора Супоницкого

Фото: suart-group.ru

Основной версией убийства архитектора Александра Супоницкого в парадной дома на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге стал конфликт из-за денег. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

При этом следствие проверяет и иные версии произошедшего. К настоящему моменту сотрудникам СК удалось выяснить, что 49-летний злоумышленник на протяжении долгого времени следил за жизнью жертвы. Для этого он снял комнату в квартире в том же доме, где затем совершил самоубийство.

Следователи допросили свидетелей инцидента, изъяли записи с камер наблюдения, оружие, гильзы и следы крови с места преступления, а также обыскали комнату злоумышленника. Помимо этого, ведомство опровергло распространившуюся в СМИ информацию о том, что нападавший имеет отношение к спецоперации.

Как сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, к материалам дела была приобщена расписка, согласно которой убитый должен был злоумышленнику 3,6 миллиона долларов.

Об убийстве архитектора стало известно 8 октября. Инцидент произошел, когда мужчина провожал дочь в школу. Вооруженный карабином злоумышленник поджидал их возле лифта.

Нападавший поставил девочку и мужчину на колени, а после выстрелил архитектору в затылок. По данным СМИ, десятилетняя дочь убитого смогла спастись, убежав в квартиру. Также журналисты выяснили, что после совершения преступления стрелявший устроил пожар.

Спасатели после ликвидации возгорания обнаружили труп предполагаемого злоумышленника, а также 73-летнего мужчины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Супоницкий – известный архитектор, председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР. Он проектировал станции метро Санкт-Петербурга "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы", а также Невскую ратушу. Кроме того, погибший разрабатывал концепцию делового центра "Лахта".

