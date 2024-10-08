Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Преподаватель химии случайно пролил реагент на ученика в столичной школе № 1476, мальчик госпитализирован, сообщила Агентству "Москва" исполняющая обязанности директора заведения Алевтина Наместникова.

Педагог во время перемены подготавливал препараты для лабораторной работы на уроке. С ним в лаборантской в это время находился школьник, что противоречит правилам. Учитель выронил ампулу, вещество из которой попало на ученика 9-го класса. Ему была вызвана скорая помощь.

В школе проводится служебное расследование специальной комиссии, а мальчику оказывают помощь медики. Управление учебного заведения находится на связи с родителями пострадавшего.

"Мы уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами нашей школы", – сообщила Наместникова.

Ранее в московской школе № 1103 учителя отстранили от работы после того, как в интернете появилось видео, на котором он избивает таксу. Правоохранительные органы с помощью системы камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.