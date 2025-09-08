Полицейские задержали одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Антитеррор Урал"

Один из осужденных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что сбежавший Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был пойман в 00:45 по местному времени в понедельник, 8 сентября. Операция по его поимке проведена сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД.

В данный момент продолжается розыск второго сбежавшего заключенного – Ивана Корюкова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

СМИ сообщали, что двое осужденных сбежали из упомянутого СИЗО 1 сентября. Уточнялось, что их задержали в мае 2023 года. Поводом для этого послужила попытка поджечь военкомат в Екатеринбурге.