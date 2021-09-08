Стихийный мемориал появился у школы в Киселевске, где учились убитые девочки

Фото: РИА Новости

Около школы в Киселевске Кемеровской области, в которой учились убитые десятилетние девочки, появился стихийный мемориал, сообщает РИА Новости.

Люди несут на крыльцо учебного заведения цветы и мягкие игрушки.

6 сентября две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже школьниц обнаружили мертвыми.

Вскоре сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек – Виктор Пестерников – ранее уже был судим за насилие над детьми.

Как сообщил представитель СК по Кемеровской области, подозреваемый арендовал дачный дом, где убил девочек. Он уточнил, что мужчина снял дом за три недели до трагедии.