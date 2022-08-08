Землетрясение произошло у берегов Курильских островов

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У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом свидетельствуют данные на сайте сахалинского филиала Единой геодезической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 117 километрах восточнее села Малокурильское. Очаг залегал на глубине 25 километров. Землетрясение ощутили жители Южных Курил.

В конце июля у берегов Курил зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,4. Эпицентр располагался в 190 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Очаг находился на глубине 49 километров.

До этого землетрясение произошло в Республике Тыва недалеко от границы с Монголией. Его магнитуда составила 5,5. Эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от села Мугур-Аксы.