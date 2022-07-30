Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Курил

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Подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр располагался в 190 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп. Очаг находился на глубине 49 километров.

Как уточняется, данные об ощутимости не поступали.

Ранее сообщалось, что три землетрясения произошли у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в течение одного часа.

Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 27 километров. Второе землетрясение произошло там же. Его магнитуда составила 4,7. Третий подземный толчок был магнитудой 4,0.