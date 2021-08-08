В Италии из-за пожара эвакуировали более 400 человек

08 августа, 22:01
Фото: ТАСС/EPA/LORENZO DOLCE
Свыше 400 человек эвакуировали из жилых домов, отелей и кемпингов в итальянской провинции Кампобассо (южная область Молизе) из-за лесного пожара, сообщили местные пожарные службы в своем Twitter-аккаунте.
"Эвакуировано более 400 человек из отелей, кемпингов и домов из-за лесного пожара в Кампомарино", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в тушении возгорания задействованы как наземные силы пожарных, так и вертолеты.
Ранее глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо напомнил о повышенном риске возникновения пожаров в связи с установившейся жарой. По данным газеты La Repubblica, 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии столбики уличных термометров могут подняться до отметки в 45 градусов.
В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания, по большей части в южных районах. Сильные лесные пожары были зафиксированы на юге острова Сардиния. Пламя также уничтожило часть заповедника в районе Пескары (Адриатическое побережье). Пожарные продолжают сражаться с огнем в Калабрии, где от лесного пожара погибли два человека.
Ранее стало известно, что крупный лесной пожар разгорелся на возвышенности Мало-Брдо и вплотную подошел к жилым домам столицы Черногории, города Подгорица. Мэр Подгорицы Иван Вукович считает, что причиной возгорания стал поджог. Об этом он написал в своем Твиттере.
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