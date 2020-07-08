В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

08 июля, 23:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 32 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Такую информацию представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известно, что у всех умерших пациентов была подтверждена пневмония.
Таким образом, за время пандемии в городе скончались 4 059 человек с подтвержденным COVID-19.
В России за последние сутки зафиксировали 6 562 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ за все время зарегистрировали 700 792 подтвержденных диагноза COVID-19.
За время пандемии 472 511 пациентов излечились от коронавируса, 10 667 скончались в результате осложнений, связанных с заболеванием.
В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30 процентов. В столице был выявлен 621 случай за последние сутки.
За сутки в РФ подтверждено 6 562 случая коронавируса
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