В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 32 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Такую информацию представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех умерших пациентов была подтверждена пневмония.

Таким образом, за время пандемии в городе скончались 4 059 человек с подтвержденным COVID-19.

В России за последние сутки зафиксировали 6 562 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ за все время зарегистрировали 700 792 подтвержденных диагноза COVID-19.

За время пандемии 472 511 пациентов излечились от коронавируса, 10 667 скончались в результате осложнений, связанных с заболеванием.

В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30 процентов. В столице был выявлен 621 случай за последние сутки.