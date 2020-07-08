В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выявлен 621 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

"Уже два месяца средний еженедельный прирост заболевших отрицательный. За месяц количество новых случаев сократилось на 31%", – отметили в Оперштабе.

Наибольший процент (39,7%) среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Также 26,9% – это пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

Есть заболевшие и в старших возрастных группах: 16,3% приходится на граждан в возрасте от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет.

Кроме того, коронавирус диагностирован у детей – их число составляет 10,1% от общего количества заболевших.

Ранее стало известно, что за последние сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 1 195 пациентов. Общее число победивших болезнь достигло 160 913 человек.

За аналогичный статистический период от коронавируса и сопутствующей пневмонии скончались 28 пациентов. Общее число погибших теперь равно 4 027.

В целом по России выявлено 700 792 случая COVID-19, вылечились 472 511 человек, скончались 10 667.

