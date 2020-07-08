В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выявлен 621 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
"Уже два месяца средний еженедельный прирост заболевших отрицательный. За месяц количество новых случаев сократилось на 31%", – отметили в Оперштабе.
Наибольший процент (39,7%) среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Также 26,9% – это пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.
Есть заболевшие и в старших возрастных группах: 16,3% приходится на граждан в возрасте от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет.
Кроме того, коронавирус диагностирован у детей – их число составляет 10,1% от общего количества заболевших.
Ранее стало известно, что за последние сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 1 195 пациентов. Общее число победивших болезнь достигло 160 913 человек.
За аналогичный статистический период от коронавируса и сопутствующей пневмонии скончались 28 пациентов. Общее число погибших теперь равно 4 027.
В целом по России выявлено 700 792 случая COVID-19, вылечились 472 511 человек, скончались 10 667.
В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1 195 пациентов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».