Силы ПВО уничтожили за ночь 61 беспилотник над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над российскими субъектами в ночь на 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Калужской, Курской, Орловской областей, а также над Московским регионом и Крымом.

По данным Сергея Собянина, утром и в ночь на 8 июня системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения обломков уже работают представители спецслужб.

Ранее сообщалось, что при падении обломков БПЛА в Тульской области произошел пожар на заводе "Азот" в Новомосковске. Предварительно, в результате воздушной атаки пострадали два человека.