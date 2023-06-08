Полиция Таиланда задержала в аэропорту подозреваемого в нападении на россиянина

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Полиция Таиланда задержала в международном аэропорту Пхукета иностранца, который подозревается в в покушении на россиянина с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает The Phuket Express.

По данным издания, задержанным является гражданин Казахстана Артур Легай. Он подозревается в попытке убийства российского бизнесмена Дмитрия Алейникова. Известно, что предприниматель выжил и, по информации журналистов, находится в сознании. Отмечается, что Легай пытался покинуть Таиланд после покушения.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Таиланде Владимира Соснова, после покушения Алейникова доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о начале расследования обстоятельства вооруженного нападения на россиянина в Таиланде. Он сидел в своей машине возле бара, когда к нему подошел неизвестный, несколько раз выстрелил в лобовое стекло и скрылся на мотоцикле. Полиция уже сообщила, что обнаружила брошенную куртку и перчатки нападавшего, а также оружие.

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