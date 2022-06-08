Начальник ГУ МЧС по Москве находится в состоянии средней тяжести

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Начальник московского управления МЧС РФ Сергей Желтов, перенесший инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

"Состояние средней тяжести, температура – вечер 36,6, утром 36,4", – сказали в НИИ Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Уточняется, что в настоящее время Желтов лежит в отделении кардиологии.

3 июня в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел пожар. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС Максим Серегин. Кроме того, начальник ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Желтов в ходе тушения пожара перенес инфаркт и был прооперирован.

По факту происшествия столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

