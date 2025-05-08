Движение автотранспорта затруднено на 77 км МКАД из-за аварии

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ДТП произошло на внутренней стороне 77 километра МКАД (в районе съезда № 78), сообщает Дептранс Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Дептрансе отметили, что движение автотранспорта в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на улице Ключевой в районе 18 дома произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте происшествия также работали оперативные службы столицы.

В Подмосковье задержан водитель, который наехал на машине на подростка. Мужчина за рулем машины Opel наехал на питбайк, а после скрылся с места происшествия. В результате 17-летний подросток, который управлял мотоциклом, погиб.