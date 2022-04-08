Полиция задержала подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова – СМИ

12:04
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время задержанный находится в отделе полиции.
Инцидент произошел вечером 7 апреля в вагоне поезда Москва – Самара. По словам Муратова, его облили масляной краской с ацетоном, из-за чего появилось сильное жжение в глазах. Он добавил, что нападавшие выкрикнули: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".
По факту произошедшего организована проверка. По данным полиции, двое мужчин в медицинских масках зашли в поезд во время посадки на Казанском вокзале. Нападавшие были в масках и назвались провожающими. После один из мужчин зашел в купе, где облил краской Муратова.
"Новая газета" сообщила, что после нападения главный редактор издания прошел медицинское обследование. У него диагностировали ожог глаз и конъюнктивы, роговица осталась цела.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: