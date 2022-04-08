Полиция задержала подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время задержанный находится в отделе полиции.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в вагоне поезда Москва – Самара. По словам Муратова, его облили масляной краской с ацетоном, из-за чего появилось сильное жжение в глазах. Он добавил, что нападавшие выкрикнули: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

По факту произошедшего организована проверка. По данным полиции, двое мужчин в медицинских масках зашли в поезд во время посадки на Казанском вокзале. Нападавшие были в масках и назвались провожающими. После один из мужчин зашел в купе, где облил краской Муратова.

"Новая газета" сообщила, что после нападения главный редактор издания прошел медицинское обследование. У него диагностировали ожог глаз и конъюнктивы, роговица осталась цела.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

