ТАСС: в деле многодетной матери Логиновой могут появиться новые фигуранты

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Следователи устанавливают других фигурантов уголовного дела о торговле детьми, в рамках которого к ответственности привлечены 19 человек. Главной обвиняемой по делу проходит многодетная мать Юлия Логинова, сообщает ТАСС со ссылкой на дкоументы.

Как указано в материалах дела, сложность установления новых фигурантов заключается в конспирации между ними во время совершения преступлений. Кроме того, расследование осложняется большим количеством следственных и иных процессуальных процедур, необходимостью и длительностью проведения свыше 100 экспертиз, а также числом привлекаемых лиц. В данный момент по делу имеются неустановленные соучастники, говорится в тексте.

Помимо этого, уточняется в документах, в отношении большинства обвиняемых проведены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические экспертизы, назначена сравнительная молекулярно-генетическая экспертиза, допрошены свидетели. Также следствие провело очные ставки между новыми фигурантами и несовершеннолетней девушкой, проходящей по делу в качестве свидетеля.

В отношении большинства фигурантов избраны запреты определенных действий. Срок установлен до середины апреля этого года. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение в окончательной редакции.

Уголовное дело о торговле детьми было возбуждено в 2023 году после обнаружения у Логиновой 15 несовершеннолетних детей на иждивении.

Установлено, что в период 2018–2019 годов женщина два раза обращалась в специализированные органы, передав медицинские свидетельства о рождении детей. Однако выяснилось, что в документах была указана ложная информация, поскольку по медпоказаниям рождение детей Логиновой в этот период было невозможно.

По данным прокуратуры, более 10 лет назад женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать детей. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между Логиновой и ее пятью детьми.

В октябре 2024 года суд освободил ее из СИЗО, установив запрет определенных действий. Аналогичное решение вынесли в отношении сообщницы Логиновой Натальи Патоки.